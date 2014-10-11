صواريخ النظام السوري تهز حي جوبر الدمشقي

أفاد مجلس قيادة الثورة في دمشق بأن قوات الأسد قصفت حي جوبر بصاروخ أرض-أرض اهتزت على إثرها أحياء العاصمة دمشق فيما أكد ناشطون أن الثوار تمكنوا من صد محاولات اقتحام جوبر.

فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة في ريف حلب بين الكتائب المعارضة وقوات النظام على جبهتي حندرات وسيفات، بالإضافة إلى استهداف الثوار مواقع قوات النظام بقذائف الهاون والمدفعية بحسب الهيئة العامة للثورة.

أما في كفر عبيد بحلب أيضا فقد ألقت طائرات النظام برميلين متفجرين ما أدى الى عدد من الإصابات.

فيما تستمر الاشتباكات التي وصفت بالأعنف في عين العرب كوباني بين قوات الحماية الشعبية الكردية ومتطرفين.

وفي ريف درعا استهدفت قوات الأسد بلدتي انخل وسملين بالصواريخ.

وفي حماة ألقت قوات الأسد براميل متفجرة على كفرزيتا. أما الثوار فقد قصفوا قمحانة بريف حماة بصواريخ غراد مستهدفين معاقل قوات النظام بحسب لجان التنسيق.

واستهدف الطيران الحربي السوري تجمعات المسلحين في درعا البلد ومحيط بلدة عتمان بريف درعا.

واستهدف أيضا تجمعات الحر على طريق منكث الحطب غباغب في ريف درعا الشمالي.

