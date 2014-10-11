اشتباكات داعش والأكراد تنتقل إلى شوارع كوباني

تدور اشتباكات وهجمات متقطعة في مدينة عين العرب (كوباني بالكردية) السورية بعد ساعات من سقوط مربعها الأمني في أيدي عناصر تنظيم "داعش".

في المقابل نجح المقاتلون الأكراد في صد "هجوم كبير" في جنوبها، بحسب ما أفاد السبت المرصد السوري لحقوق الإنسان. وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن "تدور حالياً اشتباكات متقطعة في شرق وجنوب وجنوب غرب عين العرب" الحدودية مع تركيا والتي تتعرض منذ أكثر من ثلاثة أسابيع لهجوم من قبل التنظيم بهدف السيطرة عليها.

وفي التفاصيل، أن مجموعات من "وحدات حماية الشعب" الكردية التي تستميت للدفاع عن المدينة تشن في مقابل ذلك "عمليات نوعية تشمل تنفيذ عمليات تسلل في شرق عين العرب لقتل عناصر من التنظيم والعودة إلى مواقعها بعد ذلك".

ويحاول التنظيم المتطرف بحسب المرصد، وبشكل متواصل التقدم نحو وسط المدينة.

وسيطر التنظيم المتطرف الذي تمكّن الاثنين الماضي من اقتحام المدينة بعد نحو 3 أسابيع منذ بدء هجومه عليها، الجمعة على "المربع الأمني" للمقاتلين الأكراد والواقع في شمال مدينة عين العرب.

وبات مقاتلو داعش يسيطرون على نحو 40 بالمئة من المدينة التي تبلغ مساحتها ستة إلى سبعة كيلومترات مربعة وتحيط بها 356 قرية، وذلك بعد استحواذهم على شرقها، وتقدمهم من جهتي الجنوب والغرب.

وبعيد سيطرتهم على المربع الأمني الذي يضم مباني ومراكز تابعة للإدارة الذاتية الكردية، شن مسلحو التنظيم هجوما "كبيرا" من جهة الجنوب عند فترة منتصف الليل إلا أن المقاتلين الأكراد نجحوا في صده بعد نحو ساعة ونصف من الاشتباكات العنيفة، بحسب ما أفاد المرصد السوري.

