قاعدة اليمن تنبنى تفجير صنعاء وتكشف هوية الانتحاري

تبنى "تنظيم القاعدة في جزيرة العرب" الهجوم الانتحاري الذي استهدف الخميس تجمعاً لأنصار الحوثيين في صنعاء وأسفر عن مقتل حوالي 60 شخصاً على الأقل، وذلك في إعلان عبر توتير رصده موقع سايت الأميركي.

وذكر الموقع المتخصص في متابعة المواقع المتطرفة، أن حساباً على تويتر تحت مسمى "أخبار أنصار الشريعة"، وهو اسم تتخذه القاعدة في اليمن، تبنى الهجوم الذي وقع في ميدان التحرير في العاصمة اليمنية بينما كان أنصار الحوثيين يستعدون للتظاهر. وجاء في التغريدة أن منفذ الهجوم يدعى أبو معاوية الصنعاني.

وسبق أن هددت القاعدة بشن حرب من دون هوادة على الحوثيين بعد سيطرتهم على صنعاء في 21 سبتمبر.

كاميرا تلتقط لحظة التفجير

وكانت وكالة "رويترز" نشرت فيديو مسرباً للحظة تفجير شخص لنفسه وسط المتظاهرين الحوثيين في يدان التحرير بصنعاء. وأدى الانفجار الذي وقع أمام "البنك اليمني للإنشاء والتعمير" في الميدان إلى سقوط العديد من القتلى والجرحى في عملية قد تكون الأكثر دموية منذ سيطرة الحوثيين على معظم أحياء العاصمة قبل أيام.

يذكر أن القاعدة تبنت في بيانات أخرى نشرت على تويتر في الأيام الأخيرة هجمات ضد الحوثيين والجيش في صنعاء وعمران (شمال) وشبوة (جنوب).

واستفاد تنظيم القاعدة من ضعف السلطة المركزية ومن الاحتجاجات ضد الرئيس السابق علي عبدالله صالح لتعزيز انتشاره في جنوب وشرق اليمن. ويعتبر اليمن بحسب واشنطن معقل تنظيم قاعدة الجهاد في جزيرة العرب، وهو الفرع الأنشط في شبكة القاعدة.

