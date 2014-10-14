بريطانيا تشدد على الإطاحة بنظام الأسد بعد "داعش"

شدد وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند على أن أي عملية عسكرية في سوريا ضد داعش يجب أن يتبعها تغيير للنظام في العاصمة السورية دمشق وإخراج بشار الأسد من الحكم.

وأضاف هاموند أن بلاده التي تضرب مواقع داعش في العراق قد تفكر في الانضمام إلى الولايات المتحدة في ضربها مواقع في سوريا.

ورفض هاموند اقتراحات مسؤولين عسكريين سابقين من ضمنهم رئيس الجيش السابق بأن بريطانيا عليها أن تعمل مع الأسد للقضاء على داعش.

وأضاف هاموند أن المثل القائل "عدو عدوي صديقي" لا تنطبق في هذه الحالة.

وقال هاموند إن مقاتلي داعش يتلقون رواتب شهرية تتراوح بين 300 - 600 دولار شهريا وهو مبلغ يكفي لبناء جيش من المرتزقة. مشيرا إلى أن خطة التحالف تدريب نحو 15 ألف مقاتل من المعارضة إلى جانب العشرين ألف الذين يقاتلون على الأرض الآن.

ودعا هاموند المعارضة المعتدلة أن تتحلى بالصبر في فهم استراتيجية الغرب وأولويتها في القضاء على داعش. مشيرا إلى أن الهدف في نهاية المطاف سيكون إسقاط نظام الأسد والعمل على بناء جيش من المعارضة المعتدلة، واعتبر هاموند أن ذلك سيساعد في تجنب تجربة العراق التي تعاني مؤسساتها من فساد.

