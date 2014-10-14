تركيا تغير على مواقع للعمال الكردستاني شرقي البلاد

قصفت مقاتلات تركية مساء الاثنين، مواقع لمقاتلي حزب العمال الكردستاني بجنوب شرق البلاد، للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار الذي أعلنه الحزب في مارس 2013، حسبما أفادت مصادر أمنية.

وأوضحت المصادر أن مقاتلات من سلاح الجو التركي قصفت مواقع للحزب في قرية دغليجا (جنوب شرق) في محافظة هكاري ذات الغالبية الكردية المحاذية للعراق.

إلى ذلك، أفاد موقع حريت الإخباري، الثلاثاء، أن الطيران الحربي التركي هاجم أهدافا لحزب العمال الكردستاني في جنوب شرق تركيا يوم الأحد في أول عملية جوية كبيرة منذ بدء عملية سلام قبل عامين.

وقال الموقع إن الضربات الجوية ألحقت "أضراراً كبيرة" بحزب العمال الكردستاني. وأضاف أنها جاءت بعد قيام حزب العمال بقصف موقع عسكري في إقليم هكاري قرب الحدود العراقية على مدى ثلاثة أيام.

يأتي هذا التطور الدراماتيكي، في وقت تشهد عملية السلام بين الأكراد والحكومة نوعاً من الزعزعة لا سيما بعد خروج عدد من التظاهرات الكردية في أنحاء تركيا احتجاجاً على سياسة الحكومة تجاه كوباني، المدينة السورية الكردية.

