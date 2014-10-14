واشنطن.. رؤساء أركان التحالف يناقشون جهود دحر داعش

يعقد رؤساء أركان جيوش 20 دولة اجتماعاً في الولايات المتحدة لبحث جهود التحالف الدولي ضد تنظيم داعش. وسيعقد الاجتماع الاستثنائي في قاعدة اندروز الجوية قرب واشنطن.

وفي هذا السياق، قال مسؤول في البنتاغون إن "الاجتماع ستحضره الدول الشريكة في التحالف إلى جانب قائد الجيش الأسترالي. وذكر أن "الجنرال لويد أوستن، قائد القيادة الأميركية الوسطى، سيقدم خلال الاجتماع تقريراً حول الضربات بصفته المشرف على الحملة الجوية.

يأتي هذا في وقت أكد العديد من المسؤولين العسكريين الأميركيين بالإضافة إلى الرئيس الأميركي باراك أوباما، أن الحرب على داعش ستستغرق وقتاً طويلاً وأن القضاء على هذا التنظيم المتطرف لن ينتهي بين ليلة وضحاها.

وأكد وزير الخارجية الأميركي، جون كيري، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة قلقة للغاية مما وصفه بـ"المأساة" في مدينة عين العرب (كوباني بالكردية) السورية التي يحكم مقاتلو تنظيم "داعش" قبضتهم عليها.

كما أكد وزير الخارجية الأميركية، جون كيري في وقت سابق أمس، أن تركيز غارات التحالف الدولي يجب أن يكون أولاً على العراق، بينما يتم إضعاف "داعش" في سوريا. كما كشف كيري أن أكثر من 60 شريكاً تعهدوا بالانضمام إلى الجهود الأميركية لهزيمة تنظيم "داعش".