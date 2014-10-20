الجيش الليبي يستعيد السيطرة على جامعة بنغازي

أفادت مصادر مطلعة أن الجيش الليبي سيطر على جامعة بنغازي وطرد المسلحين منها، فيما دمرت طائرات الجيش الليبي في بنغازي رتلاً من سيارات الدفع الرباعي محملة بالأسلحة والذخائر التابعة للمليشيات المسلحة. وقد كان الرتل متجهاً إلى منطقة قنفودة غرب المدينة. وكان المتحدث الرسمي باسم مجلس النواب أكد أن الطائرات التي تنفذ عمليات قتالية في كامل ربوع ليبيا تابعة لرئاسة أركان الجيش الليبي.

في موازاة ذلك، ينتظر وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي أن يعرض المبعوث الدولي لليبيا برناردينو ليون خلال اجتماع في لكسمبورغ جهود الوساطة التي تقوم بها الأمم المتحدة بين أطراف الأزمة في ليبيا.

يأتي هذا عقب اجتماع بحث فيه وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي آخر تطورات الموقف الليبي. وأشارت أوساط دبلوماسية إلى تنامي مشاعر القلق الدولية تجاه ما يحدث هناك .

