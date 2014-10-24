مسؤول عسكري أميركي: أوقفنا تقدم "داعش" في كوباني

تدور اشتباكات عنيفة في عين العرب كوباني بين المقاتلين الأكراد وتنظيم داعش وسط أنباء عن تقدم وحدات الحماية في المنطقة، ومعلومات مؤكدة عن خسائر بشرية.

وقد أعلن مسؤولون اميركيون انه تم وقف تقدم المجموعات المتطرفة التي كانت تحاول السيطرة على كوباني .

ورجح المسؤولون أن يتمكن المقاتلون الاكراد من الصمود لفترة غير محددة بدعم من الضربات الجوية الاميركية.

واعلن مسؤول في القيادة الاميركية الوسطى رفضَ الكشف عن هويته أن خطوط القتال بين المتطرفين والقوات الكردية لم تتغير منذ اسبوع، معربا عن اعتقاده بأن الاكراد الذين يدافعون عن كوباني سيصمدون.

