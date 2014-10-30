جون آلن "للحدث": لا مكان للأسد في مستقبل سوريا

أكد المبعوث الرئاسي الأميركي في التحالف الدولي ضد داعش الجنرال جون آلن في مقابلة خاصة "للحدث" أن الولايات المتحدة تعمل على تمكين المعارضة المعتدلة لمواجهة داعش وجبهة النصرة والنظام السوري على حد سواء، مكررا موقف بلاده بأن الحل َ السياسي في سوريا لا يشمل ُ الأسد.

وفي الشأن العراقي أكد جون آلن أن بلاده ستعمل عن قرب مع المؤسسات الأمنية العراقية في موضوع دور العشائر، معتبرا أن بلاده مستعدة لتدريبهم وعلى حكومتهم أن تسلحهم، نافياً وجود قرار بتسليح العشائر السنية العراقية حتى الآن.

وقال "سنعمل عن قرب من ضمن المؤسسات الأمنية الحكومية في العراق، لدعم العشائر السنية فهم عامل رئيسي في المعادلة كما سنطلب من المؤسسات الحكومية أن تسلحهم ونحن سندربهم، وسنطلب من الحكومة تقديم الأسلحة والذخائر".

وأضاف " الجيش العراقي هو من سيدرب ويدعم قوات الحرس الوطني".

