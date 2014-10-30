سمير غطاس: قرار اقامة منطقة عازلة في رفح جاء متأخراً

قال رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات السياسية والاستراتيجية د.سمير غطاس إن قرار إقامة منطقة عازلة في رفح جاء متأخراً، مشيراً إلى أنه لابد من تدمير كامل للأنفاق التي تعد مصدر الخطر الرئيسي لمصر من الحدود الشرقية ، قائلاً "الأنفاق تمثل خطراً على الأمن القومي المصري".

وأضاف غطاس ، خلال حواره ببرنامج الحدث المصري المُذاع عبر شاشة الحدث مساء الأربعاء، أن حماس تحاول تنفيذ أجندة الإخوان في سيناء، موضحاً أن كل الجماعات الإرهابية بمختلف مسمياتها تنتمي لجماعة الإخوان، لافتًا أن المؤسس للفكر الإرهابي هو حسن البنا مؤسس الجماعة.

وأشار غطاس إلى أن حماس تحاول التستر تحت غطاء الحكومة الفلسطينية لبسط نفوذها في غزة ، قائلاً : لا تنتبهوا لتصريحات حماس لكن ركزوا في أفعالهم .

وأوضح أن 521 شخصا يعملون في التهريب عبر الأنفاق ، موضحاً أن كل الأنفاق التي أنشئت بموافقة حماس ، لافتاً إلى أن حماس تحصل على نسبة 20% من المواد السلعية المهربة ، مضيفاً أن المعركة مع الإرهاب في الوقت الحالي مختلفة عن كل المعارك السابقة، واصفًا بأنها ستكون طويلة وشاقة.

وشدد رئيس منتدى الشرق الأوسط للدراسات الاستراتيجية، على أنه لا يمكن للإرهاب أن ينتصر طالما وقف الجيش والشعب على قلب رجل واحد ضده، مشيرًا إلى أن الإخوان تشجع كل التنظيمات الإرهابية في سيناء وتدعم بالمال.





