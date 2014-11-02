الحوثيون يحاولون التسلل إلى عدن والجيش اليمني يتصدى

أفادت بعض الأنباء الواردة من عدن بتمكن الجيش اليمني من إحباط محاولات تسلل لعناصر من المتمردين الحوثيين إلى داخل المدينة.

يأتي هذا بعد أن فوضت أحزاب سياسية يمنية إلى الرئيس هادي ورئيس الوزراء المكلف تشكيل حكومة كفاءات في البلاد في خطوة لاقت دعم الولايات المتحدة التي أكدت على ضرورة تنفيذ اتفاقية السلم والشراكة.

وكان رئيس اللجان الشعبية في منطقة صلاح الدين في عدن محمد حرباج، أعلن أنه تم ضبط عدد من مسلحي جماعة الحوثي أثناء محاولتهم التسلل إلى مدينة عدن مساء الجمعة.

وأضاف حرباج في بيان نشره السبت بأن "عناصر اللجان تمكنت من القبض على عدد من المسلحين الحوثيين (لم يحدد عددهم)، وتم التحفظ عليهم قبل أن تقوم قوة أمنية بنقلهم واحتجازهم".

