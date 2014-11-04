الجيش الليبي يعلن السيطرة على 95% من بنغازي

أكد الناطق الرسمي باسم الجيش الليبي الرائد محمد حجازي أن 95% من مدينة بنغازي تحت سيطرة الجيش الليبي، مؤكداً وجود اشتباكات حالياً في مدينة بنغازي وتحديداً منطقة سوق الحوت أمام ميناء بنغازي.

ويخوض الجيش الليبي معارك استراتيجية في مدينة بنغازي التي تشهد قتالا مستمرا منذ نحو أسبوعين بين المتطرفين وقوات الجيش التي رجحت كفة القتال لصالحها مع تحقيقها لمكاسب حيوية على الأرض تمثلت في تقدم الجيش من الجهة الجنوبية الغربية للمدينة واستعادة مطار بنينا ومديرية الأمن في منطقة بوعطني والمقر الرئيس لقوات الصاعقة وطريق المطار.

مكاسب أعادت سطوة الامن في بنغازي الى الحكومة الليبية وباتت تهدد بقوة وجود المتطرفين في المدينة لا سيما خساراتهم للمطار الذي كان يستقبل طائرات محملة بالأسلحة من بعض الدول الداعمة للميليشيات المسلحة في بنغازي

المعارك الأعنف شهدتها المناطق المحيطة في ميناء بنغازي الذي يتوسط المدينة بعدما استهدفت مجموعات مسلحة أحد السفن التابعة للبحرية الليبية بالقذائف ما اسفر عن مقتل أحد عناصر البحرية الليبية.

الجيش الليبي طالب السكان في مناطق الصابري والليثي وسوق الحوت والقوارشة باخلاء منازلهم تمهيدا لشن هجوم مكثف على تلك المناطق التي تحصن فيها المتطرفون واتخذوا من سكانها دروعا بشرية ..

النجاح الذي يحصده الجيش الليبي في مناطق عدة والتي كان آخرها بنغازي قد يصعب تحقيقه في طرابلس لاسباب كثيرة أهمها غياب سلاح الطيران الذي كان عامل الحسم في بنغازي .. فجميع القواعد العسكرية تقع تحت سيطرة المتطرفين منذ عام 2011 ومنها قاعدة معيتيق الجوية ومطار مصراتة وقاعدة ابو ستة البحرية.



