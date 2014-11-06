التحالف يستهدف مقرات للنصرة وأحرار الشام بريف إدلب

قام طيران التحالف الدولي، الساعة الواحدة صباحاً، باستهداف سيارة يعتقد أنها لقيادي في جبهة النصرة أمام مبنى المحكمة الشرعية في بلدة سرمدا القريبة من الحدود التركية في ريف إدلب الشمالي، مما أدى لاحتراقها بالكامل دون معرفة من بداخلها حتى الآن.

كما تم استهداف عدة مواقع لجبهة النصرة في بلدة حارم منها حاجز السجن المركزي - المصرف الزراعي - مستودع ذخيرة على طرف المدينة)، مما أدى لوقوع عدة انفجارات متتالية ووقوع ضحايا مدنيين بينهم أطفال سببه انفجار المستودع.

واستهدف طيران التحالف أيضاً موقعاً لحركة أحرار الشام في بلدة بابسقا بالقرب من معبر باب الهوى الحدودي مع تركيا، مما أدى لوقوع إصابات كثيرة تم نقلها إلى المشافي الميدانية القريبة من المعبر، فيما لا تزال العديد من الإصابات تحت الأنقاض.

الجدير بالذكر أنها المرة الأولى التي يستهدف فيها طيران التحالف مواقع لحركة أحرار الشام بعد أن استهدف تنظيم "داعش" وجبهة النصرة سابقاً.

