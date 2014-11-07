اليمن.. أنصار صالح والحوثيون يتظاهرون وسط صنعاء

تظاهر آلاف اليمنيين من أنصار الرئيس السابق، علي عبدالله صالح، وحلفائه من جماعة الحوثي، حيث احتشدوا في ميدان التحرير وسط صنعاء للتعبير عن رفض العقوبات المتوقع فرضها من مجلس الأمن ضد الرئيس اليمني السابق والقياديين الميدانيين لحركة الحوثي علي أبو الحاكم وعبدالخالق الحوثي. وطالب المتظاهرون بخروج السفير الأميركي والمبعوث الأممي جمال بن عمر من اليمن.

وبعد أن أدوا صلاة الجمعة في ميدان التحرير، اتجهوا في مسيرة حاشدة إلى منزل الرئيس السابق علي صالح، حيث ألقى كلمة.

وكان حزب المؤتمر الشعبي العام حذر في بيان من أن أي عقوبة ستؤدي إلى تأجيج الأزمة أكثر في هذا البلد الذي ينظر فيه إلى صالح باعتباره الداعم الرئيسي للمتمردين الحوثيين الذين استولوا على العاصمة ومناطق أخرى من البلاد منذ سبتمبر.

