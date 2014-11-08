إقليم برقة يلوح بدولة مستقلة في ليبيا

هدد المكتب التنفيذي لإقليم برقة بإعلان دولة مستقلة في شرق ليبيا إذا اعترف العالم بالمؤتمر الشعبي في طرابلس وذلك بعد إصدار المحكمة العليا قراراً بعدم شرعية مجلس النواب الذي يتخذ من طبرق مقراً له بعد سيطرة المتطرفين على طرابلس.

إذ يبدو أن قرار المحكمة العليا بعدم شرعية برلمان طبرق أثار حفيظة زعماء قبائل الشرق في ليبيا، ما حدا بجماعة إبراهيم الجضران بالتهديد بالانفصال وإعلان دولة برقة شرق البلاد والعودة إلى دستور عام 1949، في حال اعترف المجتمع الدولي بالمؤتمر الوطني العام في طرابلس، وحكومته برئاسة عمر الحاسي وسحب اعترافه بمجلس النواب المنتخب في طبرق.

وانضمت الحكومة الليبية برئاسة عبدالله الثني بدورها إلى برلمانها في رفضه قرار حله الصادر عن المحكمة العليا في طرابلس، ولوح مجلس النواب في طبرق باللجوء إلى محكمة العدل الإفريقية لنقض حكم المحكمة، في مؤشر خطر، ذلك أن المحكمة الإفريقية تنظر في النزاعات بين دول الاتحاد، وقبولها بالنظر في شكوى من هذا النوع، اعتراف بنزاع بين دولتين.

أما دوليا فقد تفاوتت ردود أفعال الدول الكبرى على قرار المحكمة العليا بين قبول أميركي وعدم ارتياح إيطالي وحذر فرنسي.

وميدانياً.. نجح الجيش الليبي في السيطرة على مدينة ككلة الاستراتيجية جنوب غرب العاصمة طرابلس، وذلك بالتزامن مع استمرار عمليات الجيش الليبي الرامية إلى إحكام قبضتها على بنغازي.

وذكرت الأنباء الواردة من بنغازي أن الجيش وبمعية متطوعين سيطر على معظم أنحاء بنغازي، في وقت انحصرت المعارك التي استمرت إلى فجر اليوم في بعض الأحياء التي لجأ إليها المتطرفون لاسيما في حييي بلعونة والصابرين.