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الحدث

اشتباكات مع الحوثيين تشل الملاحة الجوية بصنعاء

المصدر: الحدث.نت
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اندلعت اشتباكات، فجر اليوم الثلاثاء، في مطار العاصمة اليمنية صنعاء بين مسلحين حوثيين وأمن المطار، ما أدى إلى مقتل ثلاثة أشخاص، وتعطل حركة الملاحة الجوية لعدة ساعات.

وفي رداع، ارتفع عدد قتلى المواجهات بين رجال القبائل والحوثيين إلى 36 من المتمردين الحوثيين، وأربعة من رجال القبائل الذين استعادوا عدداً من القرى، إضافة إلى جبل الثعالب الاستراتيجي.

كذلك دعا قادة قبليون في مأرب إلى مواصلة الحشد المسلح، تحسباً لأي تمدد للحوثيين في المنطقة.

وفي الحديدة، ينظم الحراك التهامي، اليوم الثلاثاء، تظاهرات، احتجاجاً على اختطاف المتمردين الحوثيين أحد قادة الحراك ويدعى عبد الرحمن مكرم.

واتهمت جهات عدة الحوثيين بإنشاء سجون خاصة في الحديدة ورداع وإب، يحتجزون فيها المئات من معارضيهم.

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