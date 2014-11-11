الأكراد ينجحون بالسيطرة على شوارع وأبنية في كوباني

نجح المقاتلون الأكراد الذين يدافعون عن مدينة كوباني السورية في استعادة السيطرة على شوارع وأبنية في جنوب المدينة الحدودية مع تركيا، الثلاثاء، إثر اشتباكات مع عناصر تنظيم "داعش"، بحسب ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان، وجاء ذلك بعد ساعات من تصريحات قائدة القوات الكردية التي أعلنت أن قواتها حققت تقدما في كوباني.

وقال مدير المرصد، رامي عبدالرحمن: "تمكنت وحدات حماية الشعب (الكردية) من استعادة السيطرة على شوارع وأبنية في جنوب عين العرب (كوباني) إثر اشتباكات عنيفة مع تنظيم داعش بدأت مساء أمس الاثنين واستمرت حتى صباح اليوم".

في موازاة ذلك، ذكر المرصد أن وحدات حماية الشعب وقوات البيشمركة التي تقاتل إلى جانبها في كوباني قصفت اليوم نقاط تمركز لتنظيم "داعش" الذي قصف بدوره عدة مناطق في كوباني، كما نفذت طائرات التحالف الدولي العربي ليلا، ثلاث ضربات استهدفت تجمعات ونقاط تمركز لتنظيم "داعش" المتطرف في جنوب شرق المدينة الواقعة في محافظة حلب الشمالية.

ويأتي تقدم المقاتلين الأكراد بعد ساعات قليلة من إعلان قائدة القوات الكردية في المدينة، نارين عفرين، أن قواتها "حققت تقدما في كوباني".

وشددت نارين عفرين، واسمها الحقيقي ميسا عبدو (40 عاما)، على أن قواتها ستحرر المدينة "منزلا منزلا، ونحن عازمون على سحق الإرهاب والتطرف"، في إشارة إلى تنظيم "داعش".

من جهته، قال رئيس حزب الاتحاد الديمقراطي، صالح مسلم، على هامش هذا الاجتماع الذي عقد لدعم المدينة "إن القوات الكردية تتقدم على الأرض في كوباني شارعا شارعا"، مضيفا "التقدم بطيء، لأن داعش فخخ المنازل التي انسحب منها، ولكن سوف نستعيد السيطرة على المدينة في وقت قصير جدا".