مصير البغدادي مجهول بعد الضربة الجوية الأميركية

أعلن متحدث باسم البيت الأبيض، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة لا يمكنها أن تؤكد إن كان أبوبكر البغدادي، زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي، قد قتل أو أصيب بجروح في ضربة جوية أميركية قرب مدينة الفلوجة العراقية.

وكان بن رودس، نائب مستشارة الأمن القومي للاتصالات الاستراتيجية، يتحدث إلى الصحافيين على هامش قمة منتدى التعاون الاقتصادي لآسيا والمحيط الهادي (أبك) في بكين.

ووردت روايات متناقضة من العراق بشأن مصير البغدادي في أعقاب ضربات جوية أميركية ليل السبت.

وأكدت مصادر عشائرية إصابة البغدادي بجروح خطيرة، ومقتل عدد من قيادات التنظيم من جراء ضربة جوية لطائرات التحالف الدولي في مدينة القائم الحدودية.

وبث التلفزيون العراقي الخبر، فيما شككت في مصداقيته قيادات أمنية عراقية ومصادر استخباراتية أميركية.

