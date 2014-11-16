أوباما: لا نبحث طرقا لعزل الأسد من العملية السياسية

قال الرئيس الأميركي باراك أوباما ان تكون بلاده تدرس طرقا فعلية لعزل بشار الأسد كجزء من العملية الانتقالية السياسية.

وأضاف إن بلاده لن تنسق مع نظام بشار الأسد فيما يخص قتال الجماعات المتطرفة في سوريا.

مضيفا ان "الاسد فقد شرعيته بالكامل في نظر الجزء الاكبر من بلده".

مؤكداً أن التحالف الدولي ضد تنظيم داعش أبلغ نظام الأسد بوجوب عدم تهديد طائرات التحالف.

و أشار أوباما الى أن اي تعاون مع نظام الأسد ضد تنظيم داعش سيؤدي إلى ضعف التحالف الدولي.

و ختم أوباما بأن الولايات المتحدة لم تقوم حتى الآن بمراجعة شاملة للاستراتيجية الأميركية في سوريا.

