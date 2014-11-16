أزمة أوكرانيا وراء مغادرة بوتين قمة العشرين

غادر الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الأحد، بريزبين شرق أستراليا بعد قمة لمجموعة العشرين سادها التوتر بسبب الأزمة الأوكرانية، وتعرضت خلالها روسيا لانتقادات حادة.

وأقلعت الطائرة الرئاسية الروسية من بريزبين حتى قبل نشر البيان الختامي لمجموعة العشرين، كما ظهر في لقطات بثها منظمو القمة.

وقال بوتين خلال مؤتمر صحافي نقله مباشرة على الهواء التفزيون الروسي "بالفعل، بعض وجهات نظرنا لا تتلاقى، ولكن الحوارات كانت كاملة وبناءة ومفيدة للغاية"، شاكرا لرئيس الوزراء الأسترالي، توني آبوت، حسن الضيافة.

واعتبر بوتين أن قرار أوكرانيا قطع التمويل عن شرقها الانفصالي الموالي لموسكو "خطأ كبير"، لأنها تقطع بذلك هذا الشطر عن سائر أنحاء البلاد.

وأضاف: "لقد علمت من وسائل الإعلام بالحظر الاقتصادي على منطقتي لوغانسك ودونيتسك. أعتقد أن هذا خطأ كبير، لأنهم يقطعون من تلقاء أنفسهم هذه المناطق".

من جهته، عبر رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، اليوم الأحد، في ختام قمة العشرين، أن دول الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة وجهت "رسالة واضحة جداً" إلى روسيا بشأن الأزمة الأوكرانية.

وقال كاميرون في مؤتمر صحافي: "أعتقد أن الأمر الجيد في هذه القمة هو أننا وجهنا رسالة واضحة جداً نقلتها دول الاتحاد الأوروبي وأميركا إلى روسيا حول الطريقة التي سنعالج بها ذلك (الأزمة الأوكرانية) في الأشهر والسنوات المقبلة"، لافتاً إلى أنه "كانت هناك وحدة جيدة بين دول أوروبا والولايات المتحدة، وسنواصل الضغط، وإذا واصلت روسيا زعزعة استقرار أوكرانيا فستفرض إجراءات (عقوبات)".

