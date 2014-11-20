القوات العراقية تبدأ الهجوم على هيت غربي الرمادي

بدأت القوات الأمنية العراقية والجهات المساندة لها عملية عسكرية لاستعادة السيطرة على قضاء "هيت" غربي الرمادي من تنظيمِ داعش في محافظة الأنبار، حيث تمكّنت من تحرير منطقة الدولاب غربي القضاء، اضافة الى عددٍ من القرى المجاورة.

كما أكدت مصادر أمنية أن القوات العراقية مع أبناء العشائر والحشد الشعبي يتقدّمون لاستعادةِ السيطرة على معسكر هيت الذي يقع على بعد سبعة كيلومترات شمال القضاء.

إلى ذلك أكدت عشائر البونمر أن تنظيم داعش أطلق سراح الشيخ "حاتم الكعود" وهو شيخ عموم عشائر البونمر في هيت، مع الشّيخين عبد القادر وضياء الكعود.

وأكدت العشائر أن الشيوخ يتمتّعون بصحةٍ جيدة، ولم يغادروا الانبار ومازالوا في القضاء.

وكان داعش احتَجز شيوخ البونمر، بعد سيطرته على ناحية البَكر والفرات وزويةِ البونمر التي تـقطنها هذه العشائر.



