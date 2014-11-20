صالحي: إيران ترفض تحويل مفاعل آراك

استبعد كبير المفاوضين الإيرانيين، علي أكبر صالحي، اليوم الخميس، تحويلاً لمفاعل آراك النووي الذي يمكن استخدامه لتصنيع قنبلة ذرية، وذلك خلال المفاوضات الجارية مع القوى العظمى في فيينا.

وكانت إيران أعلنت إجراء تعديلات على هذا المفاعل الذي يعمل بالمياه الثقيلة، والذي لايزال قيد الإنشاء من أجل الحد من كمية البلوتونيوم التي ستنتج فيه، بينما الغربيون يريدون أن تتخلى إيران عن المشروع بشكل كامل.

من جهته، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، يوكيا أمانو، اليوم، أن إيران فشلت في تقديم تفسيرات رداً على مزاعم عن إجراء أبحاث محتملة خاصة بالقنبلة الذرية.

كما دعا طهران إلى زيادة تعاونها في تحقيق تجرية الوكالة منذ فترة طويلة.

وأضاف أمانو، خلال اجتماع لمجلس محافظي الوكالة الذي يضم 35 دولة: "أدعو إيران لزيادة تعاونها مع الوكالة، وأن تسمح بالوصول في وقت مناسب لكل المعلومات ذات الصلة والوثائق والمواقع والمواد والأفراد".