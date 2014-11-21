1500 جندي أميركي سينتشرون في العراق

أعلنت مصادر في وزارة الدفاع الأميركية (البنتاغون) أن طلائع القوات الأميركية الإضافية البالغة 1500 ستبدأ بالانتشار في العراق خلال أسابيع.

وكان الرئيس الأميركي، باراك أوباما، قرر مضاعفة عدد المستشارين العسكريين الأميركيين في العراق قبل أيام، في إطار الحملة ضد التنظيم المتطرف، لكنه أكد أن القوات الأميركية لن تشارك في القتال.

وقال المتحدث باسم البنتاغون، الأميرال جون كيربي، إن طلائع القوة الأميركية ستتحرك إلى العراق حتى قبل موافقة الكونغرس على تمويل جديد لهذه المهمة الخاصة بإرسال تعزيزات، لكن كيربي قال إن البنتاغون مازال يحتاج إلى موافقة الكونغرس على الأموال الإضافية لتنفيذ تلك المهمة.

يذكر أن التحالف الدولي ضد داعش بدأ شن غاراته في العراق في الثامن من أغسطس إثر اقتراب مقاتلي التنظيم من حدود إقليم كردستان. وتوسعت الضربات في سبتمبر لتطال مناطق سيطرة "داعش" في سوريا. وكان داعش سيطر على مناطق واسعة في العراق إثر هجوم كاسح شنه في يونيو الماضي.

