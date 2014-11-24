طفلة فلسطينية توثق رحلة آلام بواسطة كاميرتها

تلاحق طفلة فلسطينية لا تتعدى الثامنة من العمر، جنود الاحتلال الإسرائيلي في قرية النبي صالح في الضفة الغربية، متبنية قضية نقل الصورة الإعلامية لقريتها، أملاً منها في أن تنقل للعالم ما يعانيه الشعب الفلسطيني.

تبنت جنى التميمي مهمة النقل للعالم الصورة الإعلامية لمسيرة يشارك فيها أهالي قرية النبي صالح كل جمعة منذ نحو خمس سنوات، احتجاجاً على مصادرة إسرائيل لأراضيهم ومصادر المياه.

وجنت الطفلة من الاحتلال رواية تحكي رحلة عذاب لا تنتهي يعيشها الطفل الفلسطيني الذي اغتصبت أرضه، حتى التهديد بالاعتقال لم يحقق نصراً للجنود الإسرائيليين على جنى.

ونشأت جنى على الرعب وانعدام الأمان على أعتاب أرض سلبها المستوطنون وباتوا ينكلون بـأهلها. كما عادلت سنوات عمرها القصيرة عقوداً من المعاناة والعذاب.

