الحوثيون يقتحمون منزل الشيخ الأحمر في صنعاء

تمكن المسلحون الحوثيون الذين يسيطرون على معظم مرافق العاصمة اليمنية منذ 21 من سبتمبر المنصرم، من السيطرة على بيت الشيخ عبدالله الأحمر، وهو الزعيم التاريخي الراحل لحاشد، فيما أغلقوا الطرقات المؤدية إلى بيت الأحمر في حي الحصبة.

وبحسب مصدر حوثي لقي 6 أشخاص حتفهم في اشتباكات اندلعت ليل الثلاثاء الأربعاء في شمال صنعاء بين مسلحين حوثيين وآخرين موالين لآل الأحمر، الذين يتزعمون قبيلة حاشد النافذة، وقد

وذكر مصدر حوثي أن "الاشتباكات اندلعت في المربع الأمني لبيت الشيخ عبدالله الأحمر في حي الحصبة بين الحوثيين ومسلحين تابعين لآل الأحمر، ما أسفر عن مقتل 6 أشخاص من الجهتين".

ويعد بيت الشيخ عبدالله الأحمر ملاصقاً لبيت نجله الشيخ صادق الأحمر الزعيم الحالي للأسرة.

وبين الحوثيين وآل الأحمر عداوة تاريخية، حيث سبق أن دمر الحوثيون منازل آل الأحمر في معاقلهم القبلية في منطقة عمران شمال اليمن.

وأكدت مصادر محلية أن الحوثيين يريدون إلقاء القبض على المسؤول عن أمن مربع آل الأحمر ويدعى سام الأحمر.

وتعد أسرة الأحمر من أكثر الأسر نفوذاً في اليمن، فيما يعتبر الشيخ الملياردير حميد الأحمر أخا الشيخ صادق الأحمر، أحد أبرز زعماء التجمع اليمني للإصلاح الذي يمثل مزيجاً بين تيار الإخوان المسلمين وبعض التيارات السلفية.

من جانب آخر، قتل مسلحان من الحوثيين وأصيب ثلاثة آخرون في كمين استهدفهم في حي القادسية جنوب صنعاء، بحسب مصادر حوثية قالت إن مجهولين أطلقوا النار على المسلحين الحوثيين.

