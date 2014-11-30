الجنوبيون يصعّدون لفك الارتباط عن صنعاء

بدأ الآلاف من أنصار الحراك الجنوبي في اليمن بالتوافد إلى مدينة عدن للمشاركة في ذكرى استقلال الجنوب، فيما يستعد الحراك الجنوبي لإقامة تجمعات حاشدة في ساحة الاعتصام المفتوح من أجل إعلان قيادة موحدة للحراك الجنوبي.

وشوهدت المئات من السيارات وعلى متنها الآلاف يحملون أعلام دولة الجنوب، حيث من المتوقع أن يصعّد الجنوبيون احتجاجاتهم سعيا للانفصال عن السلطة المركزية في صنعاء.

وبالأمس، حذر الحراك الجنوبي، على لسان أحد قاداته، من تمدد الحوثيين إلى المحافظات الجنوبية.

ووجه حسين بن شعيب، أحد قادة الحراك الجنوبي ورئيس هيئة الاعتصام في عدن، انتقادات شديدة لجماعة الحوثي، وسعيها الدؤوب للتمدد نحو المحافظات الجنوبية والشرقية للبلاد.

ووصف جماعة الحوثي بـ"الحركة الشيعية المرفوضة في مناطق السنة الشافعية في وسط وجنوب اليمن"، معتبراً أن تمددها هو "تمدد إيراني في اليمن".

وكانت الحكومة اليمنية أصدرت قرارات تقضي بتشكيل ثلاث لجان وزارية، من ضمنها لجنة لمعالجة القضية الجنوبية، وقضية صعدة.

وبحسب وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، فإن لجنة أيضا ستتولى دراسة الوضع الاقتصادي والمالي بهدف تجفيف منابع الفساد.