العراق.. مواجهة داعش تشتد بين الجيش والبيشمركة

تتواصل المواجهات ضد داعش حيث قتل سبعة عشر شخصا عن طريق الخطأ في ضربات جوية استهدفت مناطق يسيطر عليها.

وتدور معارك عنيفة منذ أمس في جنوب الرمادي بين قوات الجيش العراقي المدعوم بالطائرات وبين عناصر التنظيم الذين استولوا على بعض احياء المدينة.

وتحرز القوات الامنية وقوات الجيش المدعومة بمسلحي العشائر تقدما بطيئا لاستعادة منطقة الحوز.

ويعزو خبراء امنيون بُطىء التقدم بسبب عمليات تفخيخ المنازل والسيارات التي تعيق تقدم القوات الامنية.

يأتي ذلك فيما كشف مصدر في قوات الپيشمرگة اليوم عن بدء عملية عسكرية واسعة لتحرير القرى المحيطة بحدود ناحيتي مخمور والگوير من سيطرة داعش بدعم من طيران التحالف الدولي.

