ليبيا.. معسكرات تدريب "داعشية" شرقي البلاد

أعلن جنرال أميركي، الأربعاء، أن تنظيم داعش الذي يسيطر على أنحاء واسعة في سوريا والعراق لديه معسكرات تدريب في شرق ليبيا، مشيرا إلى أن القوات الأميركية تراقب عن كثب هذه المعسكرات التي قلل في الوقت نفسه من أهميتها.

وقال الجنرال ديفيد رودريغيز، قائد القيادة العسكرية الأميركية في إفريقيا للصحافيين، إن داعش "أقام معسكرات تدريب هناك" في ليبيا، فيها حوالي 200 جهادي. و إلا أنه أوضح أن نشاط التنظيم المتطرف في ليبيا "محدود جدا وحديث العهد".

كما أكد أن القوات الأميركية ستستمر في متابعة الوضع عن كثب لتبيان ما إذا كان وجود "داعش" في ليبيا يتوسع أم لا.

ورداً على سؤال عما إذا من الوارد توسيع رقعة الغارات الجوية التي تشنها الولايات المتحدة مع حلفاء لها ضد التنظيم في كل من العراق وسوريا، بحيث تشمل معسكرات التنظيم في الأراضي الليبية، قال الجنرال الأميركي "كلا، ليس الآن".

وأضاف أن التنظيم "بدأ نشاطاته في شرق ليبيا، حيث يقوم بتقديم بعض الناس، لكن علينا أن نستمر في متابعة ورصد الوضع بعناية كي نرى ما الذي سيحصل وما إذا كان داعش ينمو باطّراد".

يذكر أنه سبق للدول الغربية الكبرى أن أبدت خشيتها من أن يستغل المتطرفونالانفلات الأمني والسياسي الذي تشهده ليبيا من أجل التمدد في هذا البلد، لكن الجنرال رودريغيز استبعد القيام بأي عمل عسكري في المستقبل القريب ضد هذه المعسكرات "حديثة العهد".