وزير الدفاع اليمني: تعز خط أحمر أمام الميليشيات

حذر وزير الدفاع اليمني اللواء محمود الصبيحي اي جهة من خرق اتفاقية السلم القاضية بتجنيب تعز أعمال الفوضى والعنف التي تشهدها مناطق اخرى في اليمن معتبرا أي انقلاب على الاتفاقية امر مرفوض وستتم مواجهته بالقوة.



وجاءت تصريحات وزير الدفاع التي نقلتها مواقع يمنية خلال اجتماعات مغلقة امس بمحافظ تعز ووكلاء المحافظة والقيادات العسكرية والأمنية وممثلي الأحزاب السياسية حيث اعتبر تعز خطا احمر لن يسمح للمليشيات المسلحة باخضاعها.

