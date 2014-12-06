مسؤول يمني: الرهينة الأميركي قتل أثناء عملية تحريره

قال مسؤول يمني كبير أن الرهينة الأميركي لوك سومرز قتل أثناء عملية تحريره في اليمن.

وتضاربت الأنباء حول مصير الرهينة الأميركي المختطف لدى القاعدة في اليمن، حيث أعلنت وزارة الدفاع اليمنية تحريره ومقتل عشرة إرهابيين في العملية، بينما أكدت شقيقته أن عملية إطلاق سراحه فشلت وأنه قتل خلالها فيما أكد مسؤول أمني أن الرهينة الأميركي لوك سومرز اصيب خلال عملية تحريره في جنوب اليمن.

وقال المسؤول الذي طلب عدم الكشف عن اسمه "لقد أخذ الجنود الأميركيون الرهينة الذي كان مصابا ولا نعرف إذا كان حيا أو ميتا".

وأكدت مصادر أمنية وقبلية يمنية في وقت سابق مقتل تسعة من مقاتلي تنظيم القاعدة، فجر السبت، في غارات جوية لطائرات بدون طيار في محافظة شبوة جنوب شرق اليمن، وذلك في عملية جديدة تهدف إلى تحرير صحافي أميركي محتجز لدى التنظيم.

وقالت المصادر إن "طائرات بدون طيار نفذت سلسلة غارات استهدفت مواقع تنظيم القاعدة في وادي عبدان ببلدة نصاب في شبوة، مما أسفر عن مصرع تسعة من المقاتلين".

وهدد تنظيم "قاعدة الجهاد في جزيرة العرب" الخميس الماضي، بقتل رهينة أميركي يدعى لوك سامرز، إذا لم تلب الولايات المتحدة مطالب التنظيم خلال 3 أيام من نشر الفيديو.

وظهر الرجل في الفيديو قائلاً إنه يدعى لوك سامرز وعمره 33 عاما، وولد في بريطانيا لكنه يحمل الجنسية الأميركية. وقال إنه خطف قبل عام في صنعاء، وطلب المساعدة، مؤكدا أن حياته في خطر.

وكانت تقارير صحافية أفادت بأن سامرز صحافي خطف في العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2013.

ومن جانبه، أعلن البنتاغون، الخميس الماضي، أن الولايات المتحدة حاولت تحرير عدد من الرهائن، بينهم الأميركي سامرز، يحتجزهم تنظيم القاعدة في اليمن، لكن الجنود لم يعثروا على المواطن الأميركي المذكور.

