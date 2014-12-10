النظام يرتكب مجزرة جديدة في درعا.. وانفجار يهز دمشق

أفادت الهيئة العامة للثورة السورية بأن انفجاراً ضخماً هز الأحياء الشرقية من العاصمة دمشق، ما تسبب في انهيار أحد الأبنية على أطراف المنطقة من جهة العباسيين، ولم تعرف الأسباب الكامنة وراء ذلك.

من جهة أخرى، ذكرت مصادر المعارضة أن قوات النظام ارتكبت مجزرة في درعا حيث اتخذت قوات الأسد من المدنيين دروعا بشرية، وبعدها عمدوا إلى احراقهم وتم التعرف على 6 جثث أغلبهم من عائلة العلي فيما بقيت جثث أخرى مجهولة الهوية.

و قتل 21 عنصراً من قوات الأسد اثناء استعادة الثوار سيطرتهم على مبنيين في مدينة داريا بريف دمشق.

إلى ذلك، أضافت الهيئة أن 3 صواريخ من نوع فيل سقطت على بلدة زبدين بالغوطة الشرقية بريف دمشق.

ومن جانب آخر، أعلنت لجان التنسيق المحلية أن اشتباكات متقطعة تدور في منطقتي البريج ومناشر البريج بالمدخل الشمالي الشرقي لمدينة حلب. كما تدور اشتباكات عنيفة في محيط مبنى المحكمة وكتيبة الصواريخ في خان طومان بريف حلب الغربي.

