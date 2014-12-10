كيري يطلب تفويضاً من الكونغرس لحرب داعش

طلب وزير الخارجية الأميركي جون كيري تفويضاً من الكونغرس للمضي قدماً في محاربة التنظيمات المتطرفة في العراق وسوريا.

وقال: "هناك مجموعة تطلق على نفسها داعش وهي ليست دولة ولا تمثل الإسلام البتة. لذا ننتظر هذا التفويض لمجابهة داعش والمجموعات التابعة له".

وأضاف: "أدرك أننا لن نحقق هذا الهدف بين عشية وضحاها بسبب الخلافات القائمة إلا أن هذا التفويض ينبغي ألا يقتصر على التهديدات الناجمة عن داعش فحسب إذ علينا القضاء على التنظيم أينما وجد".

وأشار وزير الخارجية الأميركي إلى أن الغارات الجوية التي شنتها قوات التحالف في كل من العراق وسوريا ضد المتطرفين حققت أهدافـها.

كما أكد أن الضربات الجوية التي فاقت 1150 طلعة قوضت من قدرات التنظيم وأضعفتها إلى حد كبير وغيرت من تكتيكه العسكري. ولفت إلى أن التحالف شن نحو 500 غارة جوية في سوريا ركز خلالها على مراكز القوة ومعسكرات التدريب الخاصة بداعش.



