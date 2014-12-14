الجيش الوطني يقصف ميليشيا "فجر ليبيا" شرق سرت

تمكن الجيش الليبي من صد هجوم لمليشيات "فجر ليبيا" التي كانت تحاول التقدم باتجاه الوادي الأحمر شرق سرت بعد اشتباكات عنيفة، السبت، حسب ما أفاد شهود عيان. وبدأ سلاح الجو بقصف مواقع "فجر ليبيا" داخل سرت، منها موقعان حول مطار المدينة.

وقصف سلاح الجو رتلاً من السيارات المسلحة كان منسحباً باتجاه بن جواد، مدمراً أغلب هذه الآليات، مما أوقع 14 قتيلاً وأكثر من 32 جريحاً في صفوف "فجر ليبيا"، وفق ما أعلن مصدر عسكري وطبي.

وأفادت قيادة القوات الجوية أنها وجهت ضربات "موجعة" لتجمعات "فجر ليبيا" شرق مدينة سرت حيث كانت تنوي التوجه إلى الموانئ النفطية.

فيما أكد أهالي منطقة بن جواد أن المليشيات تتواجد بمنطقتهم الآن بعد انسحابها وسط ارتباك في صفوفها، موضحين أن سيارات إسعاف تتنقل بكثافة وسط المنطقة لتقل مصابين لـ"فجر ليبيا" باتجاه مستشفى سرت.

وكانت مليشيات من مصراتة ومناطق أخرى قد تجمعت في سرت قبل أيام، وسيطرت على مطار المدينة بعد خلافات مع قبيلة الفرجان.