أستراليا.. احتجاز رهائن في مقهى بسيدني

احتجز مسلح مجموعة من الرهائن في مقهى بوسط سيدني الأسترالية.

وفي حين شوهد بعض الرهائن واقفين مقابل النوافذ وواضعين أيديهم على الزجاج، رافعين علماً أسود، انتشرت القوات الأمنية بكثافة وطوقت المكان.

وأغلقت ساحة مارتن في حي الأعمال المركزي بالمدينة أمام حركة السير وعمد عدد كبير من عناصر الشرطة إلى تطويق "مقهى لينت". وأظهرت مشاهد بثتها قنوات تلفزيونية علماً أسود يحمل كتابات بيضاء غير واضحة مرفوعا على إحدى نوافذ المقهى.

وأشار التلفزيون الأسترالي إلى أن عدد الرهائن يقدر بـ 40 من العاملين في المقهى وبعض رواده. في حين أشارت معلومات صحفية إلى أن الرهائن أجبروا على رفع "الراية السوداء"، ما يؤشر إلى أن منفذ عملية الخطف من المتطرفين.

وفي التفاصيل القليلة حول الحادث، يبدو أن امرأة أبلغت الشرطة صباح الاثنين، حوالي الساعة التاسعة صباحاً بالتوقيت المحلي، بعد أن شاهدت رجلاً خارج مقهى "لينت" يحمل حقيبة زرقاء فيها مسدس. ويقع المقهى في منطقة تنتشر فيها المحال التجارية والمصارف، وتشهد زحاما في مثل هذا الموسم من الأعياد.

إغلاق البرلمان والمصرف المركزي والأوبرا

طلبت الشرطة الأسترالية إخلاء مبنى البرلمان الأسترالي الذي يفصل بينه وبين المقهى مبنى واحداً. كما أعلنت أنها تنفذ عملية في أوبرا سيدني من دون أن توضح ما إذا كانت على صلة بحادث احتجاز الرهائن. وقال متحدث باسم شرطة ولاية نيو ساوث ويلز إن "الشرطة تتدخل في الأوبرا". في حين أفادت وسائل إعلام محلية أنه تم إخلاء مبنى الأوبرا بعد العثور على رزمة مشبوهة.

كذلك، قالت متحدثة باسم البنك المركزي الأسترالي إن جميع موظفي البنك آمنون بعد ورود تقارير عن قيام مسلح باحتجاز رهائن في مقهى قرب مقر المصرف في قلب مدينة سيدني. وقالت المتحدثة إن المقر الواقع في مارتن بليس أغلق.

تحويل مسار الطيران فوق المنطقة التجارية بوسط سيدني

في المقابل، أعلنت شركات طيران الاثنين أن الطائرات تهبط وتقلع بشكل عادي في مطار سيدني، ولكن يتم تحويل المسار حول المنطقة التجارية الواقعة بوسط سيدني بعد تقارير قالت إن مسلحا احتجز رهائن في مقهى بوسط المدينة.

وأكدت مؤسسة "أير سرفيسيس أستراليا" المملوكة للدولة والمسؤولة عن تنظيم حركة الطيران أن العمليات تسير بشكل طبيعي في كل من المطارات المحلية والدولية جنوبي المدينة.

يأتي هذا في وقت انتهجت أستراليا سياسة متشددة حيال أئمة المساجد الذين يحرضون على العنف، كما اشتركت في الحرب على داعش في العراق، منضمة إلى التحالف الدولي.

إخلاء القنصلية الأميركية وإصدار تحذير أمني

قالت متحدثة اليوم الإثنين إن الولايات المتحدة أخلت قنصليتها في سيدني التي تقع قرب مقهى بالمدينة يُحتجز فيه رهائن.

وأصدرت القنصلية أيضا تحذيرا طارئا للرعايا الأمريكيين في سيدني وحثتهم على "البقاء في حالة يقظة قصوى واتخاذ الخطوات الملائمة لتعزيز أمنكم الشخصي".

وقالت المتحدثة إن اثنين من الموظفين الأساسيين ظلوا بالقنصلية ولكن كل الآخرين أعيدوا إلى منازلهم.

دوافع سياسية

من جانبه قال توني أبوت رئيس وزراء أستراليا، اليوم الاثنين، "إنه لا يعرف ما إذا كان احتجاز الرهائن في أحد مقاهي سيدني له دوافع سياسية".

وقال"أبوت" للصحفيين في "كانبيرا": "لا نعرف بعد ما إذا كانت دوافعه سياسية على الرغم من وجود بعض المؤشرات على أنه قد يكون كذلك".

وأضاف: "هذا حادث مزعج للغاية، بإمكاني تفهم مخاوف وقلق الشعب الأسترالي"، ولم يدل "أبوت" بأي معلومات عن هذا الحصار.



