120 ألف قتيل للنظام السوري خلال 45 شهرا

ارتفع عدد قتلى النظام إلى 120 ألفاً عددُ القتلى من ضباطِ وأفرادِ جيش النظام السوري والميلشيات التي تقاتل الى جانبه، بعد مرور 45 شهراً على بدء الثورة السورية، بحسب ما أفاد المرصد السوري...

وقال "المرصد السوري لحقوق الإنسان" إنه بعد منذ فوز الأسد في "الانتخابات" منتصفَ العام الجاري قتل حوالي 11 ألفاً من قواته في أعلى حصيلة خلال خمسة أشهر.



وخسر النظام في الأشهر الخمسة الاخيرة 5631 جندياً وضابطاً من قواته بحسب المرصد، ونحو 4500 من الميلشيات التي تقاتل الى جانبه،



إضافة الى 91 من عناصر "حزب الله" اللبناني.



وأشار "المرصد" الى استمرارِ التوتّر الذي يسود الكثيرَ من قرى وبلداتِ ومدنِ الساحل السوري وريفِ حماه الغربي وحمص التي ينحدر منها جنودُ النظام.



وذكر "المرصد" أن افغاناً يقاتلون الى جانب القوات النظامية في كلِ أنحاء سورية، لا سيما في محافظة حلب.

