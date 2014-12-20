اكتشاف 3 مقابر جماعية لضحايا "داعش" في ريف دير الزور

أصدر مركز العدالة السوري للتوثيق بياناً حول اكتشاف ثلاث مقابر جماعية تضم رفاة ضحايا تنظيم "داعش" في ريف دير الزور الشرقي.



ووفقاً للبيان فإن داعش ارتكب جرائم إبادة جماعية بحق أبناء قرى و بلدات غرانيج، الكشكية، أبوحمام من أبناء عشيرة الشعيطات.



ووثق المركز اكتشاف ثلاثة مقابر جماعية، والحصيلة النهائية لعدد الرفاة وصل إلى 710.



و تمكن نشطاء المركز من التعرف بالاسم على العشرات من أسماء الضحايا، في حين لم يتم التعرف على ما تبقى نظراً التشويه والتمثيل بالجثث.



ودعا البيان كافة المنظمات الإنسانية ومنظمات حقوق الانسان في العالم لاستخدام وسائلها للضغط على المجتمع الدولي لوضع حد لتجاوزات داعش.