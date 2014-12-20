الطيران الإسرائيلي يشن غارتين شرق مدينة خان يونس

حلقت طائرات إسرائيلية من طراز "إف-16" على ارتفاعات منخفضة في وسط وجنوب قطاع غزة، فجر السبت، وشن الطيران الإسرائيلي غارتين على منطقة المحررات شرق مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وشنت الطائرات الحربية الإسرائيلية في الساعة الأولى من اليوم السبت، غارتين منفصلتين على مدينة "حطين" شمال غرب مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.

وادعت الشرطة الإسرائيلية الجمعة أن صاروخاً أطلق من قطاع غزة سقط في منطقة مفتوحة جنوب إسرائيل من دون التسبب بإصابات أو أضرار، ولم تعلن أي مجموعة فلسطينية مسؤوليتها عن إطلاق هذا الصاروخ.

ويعد هذا الهجوم الجوي الإسرائيلي الأول منذ إعلان التهدئة بين الفلسطينيين وإسرائيل في 26 أغسطس الماضي، بعد الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة التي استمرت أكثر من خمسين يوماً مخلفة 2143 قتيلا فلسطينيا معظمهم من المدنيين و71 قتيلاً في الجانب الإسرائيلي غالبيتهم الساحقة من العسكريين.