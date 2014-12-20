العراق.. هجوم على تلعفر وخطة لاستعادة معسكر بالموصل

أفادت أنباء بمغادرة قيادات من داعش لمدينة تلعفر مع الهجوم العراقي الموسع على المدينة تلعفر لتحريرها من التنظيم المتطرف.

وذكر أحد ضباط البيشمركة "إن البشمركة شنت هجوماً موسعاً على أطراف تلعفر التى تبعد ستة وخمسين كيلومترا عن الموصل بهدف طرد داعش" منها"، ورجح المصدر العسكري نفسه، أن يتم طرد داعش من المدينة قريبا.



ويعد قضاء تلعفر، نقطة استراتيجية بين مركز نينوى، والموصل وبين الحدود العراقية مع سوريا.

يذكر أن مئات الآلاف من التركمان الذين كانوا يشكلون غالبية السكان، نزحوا من قضاء تلعفر قبل نحو 6 أشهر إلى إقليم كردستان ومحافظات وسط وجنوب البلاد بعدما سيطر "داعش" على القضاء والقرى المجاورة له في 20 يونيو الماضي بعد معارك شرسة مع قوات الجيش والأمن العراقيين في المدينة.



وكانت البيشمركة بدأت عملية عسكرية لاستعادة سنجار وتمكنت أمس من الوصول لجبل سنجار وفتح طريق آمن لآلاف الايزيديين المحاصرين، فيما أعلن قيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني عن وضع خطة لتحرير معسكر الكسك بالموصل خلال اليومين المقبلين.



