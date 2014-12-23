إطلاق حركة "رفض" ضد وجود ميليشيات الحوثيين في اليمن

أعلنت مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين في اليمن عن تأسيس حركة "رفض" الداعية إلى رفض وجود الميليشيات المسلحة للحوثيين في صنعاء وبقية المحافظات، مؤكدين معارضتهم للممارسات الهادفة إلى تغييب سلطة الدولة، كما شددوا على رفضهم صمت الرئيس والحكومة لما يجري على الأرض.

ويبدو أن حركة "رفض" التي تم الإعلان عنها في صنعاء من قبل مجموعة من الناشطين السياسيين والحقوقيين الذين أسسوا الحركة سوف تتمدد إلى بقية المحافظات.

ولعل أبرز الشعارات أو الأهداف التي ترفعها الحركة هي:

رفض صمت الرئيس والحكومة والقوى السياسية عما يحدث على الأرض.

رفض سيطرة الميليشيات المسلحة على العاصمة وعلى بقية المحافظات.

رفض الاتفاقيات السياسية مع الميليشيات المسلحة ما لم تفض إلى نزع السلاح.

رفض اقتحام معسكرات الجيش والأمن ونهب السلاح.

رفض دمج الميليشيات المسلحة في الجيش والأمن.

رفض اقتحام المؤسسات العامة والخاصة ومنازل المواطنين.

رفض الاعتداء على حرمة المساجد والمدارس ودور القرآن الكريم ومقرات الأحزاب.