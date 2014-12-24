سقوط طائرة أردنية في سوريا.. والطيار رهينة لدى داعش

أعلن مصدر عسكري أردني سقوط طائرة عسكرية له في سوريا محملاً "داعش" مسؤولية سلامة قائدها.

وصرح مصدر مسؤول في القيادة العامة للقوات المسلحة الأردنية أنه " أثناء قيام عدد من طائرات سلاح الجو الملكي الأردني بمهمة عسكرية ضد أوكار تنظيم داعش الإرهابي في منطقة الرقة السورية صباح الأربعاء سقطت إحدى طائراتنا وتم أخذ الطيار كرهينة من قبل تنظيم داعش الإرهابي".

وتابع المصدر"من المعروف أن هذا التنظيم لا يخفي مخططاته الارهابية، حيث قام بالكثير من العمليات الإجرامية من تدمير وقتل للأبرياء من المسلمين وغير المسلمين في سوريا والعراق، هذا ويحمل الأردن التنظيم ومن يدعمه مسؤولية سلامة الطيار والحفاظ على حياته".

من جانبه قال وزير الإعلام الأردني "الحرب على الإرهاب مستمرة و معركتنا ضده من أجل الدفاع عن الدين الإسلامي".

وأكد في اتصال مع "الحدث" ان الأردن سيتخذ كافة الإجراءات الممكنة لتحرير الطيار الأردني من قبضة "داعش".

وكان التنظيم المتطرف أعلن سابقاً أنه أسقط طائرة تابعة للتحالف الدولي فوق الرقة، وألقى القبض على طيار أردني بعد استهداف طائرته.