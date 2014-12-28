افتتاح قنصليتين للكويت في أربيل والبصرة قريبا

أعلن وزير الخارجية الكويتي صباح خالد الحمد الصباح عن افتتاح قنصليتين لبلاده في العراق قريبا إحداهما في أربيل والأخرى في البصرة، لافتا إلى أنه تم الاتفاق على تأجيل الدفعات المالية المطلوبة من العراق إلى 2016.

وأكد الصباح خلال مؤتمر صحفي، الأحد، مع وزير الخارجية العراقي إبراهيم الجعفري، ببغداد، أن العراق والكويت وقعا أكثر من 45 مذكرة تفاهم وتعاون بين البلدين الشقيقين.

من جهته، قال إبراهيم الجعفري إنه تم تعزيز العلاقات بين البلدين في مختلف المجالات ولاسيما دعم الكويت للعراق في حربها ضد تنظيم داعش المتطرف.

وأضاف أن الكويت أبدت استعدادها لدعم العراق، وأن زيارة رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي الأخيرة للكويت ناقشت عددا من الملفات العالقة، وتم التأكيد على ضرورة التعجيل بحلها، مشيراً إلى أن اللجنة العراقية - الكويتية المشتركة ستباشر عملها في إطار من التعاون وتوحيد وجهات النظر في قضايا عدة.

يذكر أن اللجنة الوزارية المشتركة بين العراق والكويت تأسست في عام 2011 بهدف تعزيز الروابط والعلاقات الثنائية والمصالح المشتركة.



