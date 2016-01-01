العراق.. انطلاق المرحلة الثانية لمعارك #الرمادي

أعلن قائد عمليات الأنبار انطلاق المرحلة الثانية من المعارك شمال وشرق الرمادي فيما تتضارب الأنباء حول تحرك القوات المشتركة للهجوم على مناطق هيت والفلوجة

ويعد بقاء العائلات المحتجزة كدروع بشرية لدى تنظيم داعش العائق الأساسي أمام القوات المشاركة بالمعارك.

من جهته، يطالب مجلس محافظة الأنبار الحكومة المركزية والعشائر دعم القوات لانقاذ مئتي عائلة يحتجزهم داعش كدروع بشرية حيث ينتشر هناك سبعمئة مقاتل من عناصره.

وكان رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي قد أمر بإعادة إعمار المدينة بصورة عاجلة وأعلن من هناك الاستمرار بمطاردة داعش والتوجه إلى الموصل لاستعادتها، لكن آخرين وقالوا إن المعركة ستكون طويلة.

ويرى محللون عسكريون أن معارك الرمادي لم تحسم بعد، ناهيك عن قضاء الفلوجة وجزيرة الخالدية وهيت التي تحاصرها القوات منذ أشهر ولم تتمكن من استعادتها لأسباب عزتها المصادر العسكرية لوجود ثلاثة آلاف عائلة محتجزة هناك.

وبحسب مصادر عسكرية وأمنية فإن أخطر معاقل داعش تكمن في الفلوجة، حيث تشكل قاعدة مهمة للتنظيم الذي سيطر على القضاء منذ عامين ونشر فيها المئات من مقاتليه مع مخازن لأسلحته وعتاده ومعامل لتصنيع المتفجرات دمرت طائرات التحالف والجيش عدد منها وقطعت وصول الإمدادات.

وتحاول قيادة عمليات بغداد إحكام سيطرتها على محيط الفلوجة منذ أسابيع وسط تضارب الأنباء عن استعادتها لمنطقة النعيمية وجسر التفاحة، فيما تفيد مصادر مطلعة عن احتمال صدور أوامر من بغداد لاقتحام الفلوجة وهيت.