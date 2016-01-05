مجلس الأمن يدين الاعتداء على #سفارة_السعودية بإيران

تواجه إيران أزمة دبلوماسية كبيرة مع الإدانة الدولية التي صدرت عن مجلس الأمن للهجمات ضد السفارة السعودية في طهران، والقنصلية العامة في مدينة مشهد في إيران.

وعبر المجلس عن القلق العميق إزاء هذه الهجمات، ودعا السلطات الإيرانية لحماية الممتلكات الدبلوماسية والقنصلية والموظفين من أي اقتحام أو ضرر.

ودعا جميع الأطراف للحفاظ على الحوار واتخاذ خطوات لتخفيف حدة التوتر في المنطقة.

وكان مندوب السعودية في الأمم المتحدة، عبدالله المعلمي، قد طالب مجلس الأمن بإدانة الاعتداءات التي تعرضت لها السفارة السعودية والقنصلية السعودية في إيران، واصفاً الاعتداء بالانتهاك الخطير للمواثيق والأعراف الدولية.

فيما بعثت إيران برسالة إلى مجلس الأمن الدولي، أعلنت فيها عن أسفها للاعتداء على السفارة السعودية، وتعهدت فيها بعدم تكرار الاعتداء على البعثات الدبلوماسية.