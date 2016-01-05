إيران تواجه دعاوى قضائية بمليارات الدولارات

تواجه إيران احتمالية أن تضطر إلى دفع تعويضات تصل قيمتها إلى ستة وأربعين مليار دولار، بسبب أحكام قضائية أميركية تحمّل إيران مسؤولية رعاية عمليات إرهابية.

ونقلت صحيفة "الشرق الأوسط" أن إيران تستعد لاستعادة العلاقات التجارية الطبيعية مع الدول الغربية، إلا أنها لا تتمتع بالحصانة الدبلوماسية في الدعاوى المرفوعة عليها ضد حكومات مدرجة في قائمة وزارة الخارجية الأميركية الخاصة بالدول الراعية للإرهاب.

وكانت المحاكم الأميركية حملت إيران مسؤولية عدد من القضايا مثل احتجاز رهائن أميركيين في لبنان في الثمانينات من القرن الماضي.