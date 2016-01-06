البحرين.. ضبط خلية إرهابية مرتبطة بإيران وحزب الله

تمكنت وزارة الداخلية في البحرين من ضبط خلية إرهابية مرتبطة بالحرس الثوري الإيراني وحزب الله، خططت لتنفيذ سلسلة تفجيرات في البلاد. كما لفتت إلى أن أمين عام حزب الله حسن نصر الله التقى اثنين من المقبوض عليهم وزودهما بـ 20 ألف دولار.

وأضافت الداخلية في بيان أوردته وكالة الأنباء الرسمية أنه تم تحديد هوية أعضاء التنظيم الإرهابي السري ويدعى " قروب البسطة" والقبض على عدد من المشاركين والمنفذين بالتنظيم والمتورطين بارتكاب سلسلة من الجرائم الإرهابية الخطيرة.

وكشفت التحريات عن أن التنظيم الإرهابي، على صلة وثيقة بجماعة سرايا الاشتر الإرهابية وكذلك بعدد من العناصر المتورطة في تنفيذ تفجير سترة الإرهابي في تاريخ 28 يوليو 2015م والذي أسفر عن مقتل اثنين من رجال الشرطة، حيث قام القياديان بالتنظيم التوأمان، علي أحمد فخراوي، ومحمد أحمد فخراوي (33 عاما)، واللذان ينتميان إلى ما يسمى بـ "تيار الوفاء الإسلامي" بتأسيس وقيادة تنظيم "قروب البسطة".

وأشارت إلى أن المتهم علي أحمد فخراوي سافر إلى إيران نهاية عام 2011 لتأمين الدعم المادي والمعنوي واللوجستي لتنفيذ المخططات الإرهابية للتنظيم معتمدا في هذا الشأن على صلته بالعناصر الإرهابية الموجودة في إيران والتي ترتبط بعلاقات وثيقة مع قيادات الحرس الثوري الإيراني ومنظمة حزب الله الإرهابية.

كما قام المتهم علي بالسفر إلى لبنان برفقة المتهمين زهير عاشور وحسين عبدالوهاب لطلب الدعم المادي من حزب الله اللبناني بالضاحية الجنوبية بالعاصمة اللبنانية بيروت بعام 2012، والتقوا بالأمين العام لحزب الله اللبناني حسن نصر الله ونائبه نعيم قاسم وعرضوا عليهما فكرة إحياء تيار الوفاء الإسلامي ومن ثم طلبوا الدعم المادي لمواصلة أنشطتهم الإرهابية في البحرين فطلب منهم حسن نصر الله الاستمرار بذلك وزودهم بمبلغ 20 ألف دولار أميركي دعماً لتنظيمهم.