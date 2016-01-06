مجلس_التعاون يعقد اجتماعا استثنائيا لبحث تصعيد إيران

يعقد وزراء خارجية مجلس التعاون اجتماعا استثنائيا السبت لبحث التصعيد الإيراني.

هذا وأوضح الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبداللطيف بن راشد الزياني أن وزراء الخارجية بدول المجلس سوف يعقدون اجتماعاً استثنائياً في الرياض.

وأفاد الزيان في تصريح له, أن الاجتماع الذي يرأسه وزير خارجية المملكة العربية السعودية عادل الجبير، ورئيس الدورة الحالية للمجلس الوزاري لمجلس التعاون يأتي لتدارس تداعيات حادث الاعتداء على سفارة المملكة العربية السعودية في طهران والقنصلية السعودية في مدينة مشهد الإيرانية.

إعلان اجتماع مجلس التعاون يأتي مع استمرار ردود الفعل إقليميا ودوليا آخرها جاء من المنامة التي أعلنت وقف جميع رحلاتها الجوية من وإلى إيران.



وقبلها من الكويت التي اتخذت إجراء مزدوجا باستدعاء سفيرها من طهران وتسليم سفير طهران لديها مذكرة احتجاج، لتضاف الكويت إلى السعودية والإمارات والسودان والبحرين التي قطعت او قللت من علاقاتها الدبلوماسية مع إيران.

أما دوليا.. فدعت كلا من الصين وألمانيا وباكستان وتركيا الجانبين إلى الحوار بين الجانبين لتسوية الخلاف.. وهو ما عرضت إسلام اباد وانقرة التوسط للوصول إليه.

ومن الرياض حيث وصل للقاء ممثلين عن المعارضة السورية، نقل المبعوث الاممي دي مستورا تأكيدات سعودية على ان الخلاف مع إيران لن يؤثر على مفاوضات الحل السياسي في سوريا.. وهو ما أعربت جهات عدة وعلى رأسها الأمين العام للأمم المتحدة عن قلقها منه.

