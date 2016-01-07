اليمن.. التحالف العربي يسيطر على مدينة وميناء ميدي

أفادت مصادر التحالف العربي بوقوع قتلى وجرحى جراء اطلاق الانقلابيين صاروخا بالستيا من محافظة صنعاء تجاه المناطق الحدودية السعودية.

وذكرت المصادر ان الصاروخ انفجر في الأجواء مما تسبب بسقوط قتلى وجرحى جراء تساقط الشظايا.

وفي سياق متصل، قال اللواء الركن أحمد عسيري المتحدث الرسمي باسم التحالف العربي والمستشار في مكتب وزير الدفاع ان قوات التحالف العربي والجيش الوطني اليمني تمكنت من السيطرة على مدينة وميناء ميدي اليمنية الواقعة شمال غرب محافظة حجة وذلك بعد مواجهات عنيفة استغرقت عدة أيام ضد ميليشيات الحوثي والمخلوع صالح قتل خلالها العشرات من عناصر الميليشيات.

ويعتبر ميناء ميدي أحد أهم المنافذ البحرية التي كان يستخدمه المتمردون الحوثيون لتهريب الأسلحة إلى صعدة ومناطق القتال في شمال غرب اليمن ومن شأن السيطرة عليه تمكين قوات الجيش الوطني المدعوم من التحالف التقدم نحو مواقع الميليشيات في منطقة عبس, وعلى إمتداد الساحل الغربي باتجاه مدينة الحديدة.

