الجامعة العربية تبحث الاعتداء على سفارة السعودية بإيران

يعقد مجلس جامعة الدول العربية اجتماعا في وقت لاحق اليوم الأحد، بناء على طلب السعودية لبحث الاعتداء الإيراني على حرمة السفارة والقنصلية السعوديتين في طهران ومشهد.

وسيكون الاجتماع على مستوى وزراء الخارجية وسيركز على إدانة الاعتداء على سفارة السعودية وبحث التدخلات الإيرانية في الشؤون العربية.

وكانت الجامعة العربية قد دانت الاعتداء الذي تعرضت له سفارة السعودية في إيران، معتبرة ذلك انتهاكا صارخا للمواثيق والأعراف الدولية.

وشدد الأمين العام للجامعة العربية نبيل العربي، على ضرورة احترام إيران لمبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول العربية، حيث من حق الدول الحفاظ على أمن مواطنيها والسلم الأهلي ووحدة نسيجها الاجتماعي.