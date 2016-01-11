بوتين: نرغب بمشاركة بقية العالم في مكافحة الإرهاب

أكد الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، خلال مقابلة مع صحيفة "بيلد" الألمانية، رغبة بلاده في مشاركة بقية دول العالم في مكافحة الإرهاب، إلا أنه أرفق كلامه باتهامات للدول الغربية بتغذية الأزمات عبر التدخلات في دول العالم، على غرار ما حدث في العراق وليبيا وغيرهما بما ساهم في زيادة الإرهاب وانتشار الجريمة المنظمة.

كما انتقد بوتين توسع حلف الأطلسي باتجاه الحدود الروسية الذي رأى أنه يخلق مناخا من التوتر.

على الصعيد الاقتصادي، قال بوتين إنه على الرغم مما لحق ببلاده من أضرار بسبب انهيار أسعار المحروقات فإن هناك جانبا إيجابيا في الأمر، إذ ستجبر روسيا على تحسين هيكلية وضعها المالي.