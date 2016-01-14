تعز.. مركز الملك سلمان يستجيب لنداءات الاستغاثة

كشف المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية، عبدالله بن عبدالعزيز الربيعة، عن أن قوات التحالف قامت بإسقاط 40 طناً من الأدوية الخاصة بالأطفال والمضادات الحيوية والمحاليل الطبية والمواد الغذائية الجافة.

وتأتي هذه العملية لكسر الحصار المفروض على أجزاء من محافظة تعز لتصل إلى المنكوبين هناك، حيث تشير المعلومات إلى تردي الوضع الإنساني والافتقار إلى المواد الأساسية، وتأتي هذه الخطوة من مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية استجابة لنداءات الاستغاثة من النساء والأطفال المحاصرين في تعز، وجاءت فكرة الإنزال الجوي للمساعدات بعد تخطيط وتنسيق.